Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Могилевской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
23
магазины
3
Производство Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Производство 5 894 м² в Глуск, Беларусь
Производство 5 894 м²
Глуск, Беларусь
Площадь 5 894 м²
Количество этажей 2
Пpoизвoдcтвeннaя бaзa включaeт в ceбя 3 (тpи) кaпитaльныx cтpoeния: - aдминиcтpaтивнo-пpoизв…
$110,961
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Производство 9 999 м² в Елизовский сельский Совет, Беларусь
Производство 9 999 м²
Елизовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 9 999 м²
Этаж 4/4
Продается здание, расположенное по адресу: Могилёвская область, Осиповичский район, рабочий …
$953,250
Оставить заявку
Производство 300 м² в Бобруйск, Беларусь
Производство 300 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Современное СТО со всеми коммуникациями, територия заасфальтирована, своя котельня, площадь …
$125,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти