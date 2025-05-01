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Производственные здания в Бресте, Беларусь

коммерческая недвижимость
85
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7 объектов найдено
Производство 266 м² в Брест, Беларусь
Производство 266 м²
Брест, Беларусь
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Многофункциональное здание в собственность в промышленной зоне города Бреста ( р - н Граевка…
$87,000
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Производство 1 458 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 1 458 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 458 м²
Этаж 1/2
Здание многофункциональное в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 14…
$440,000
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Производство 247 м² в Брест, Беларусь
Производство 247 м²
Брест, Беларусь
Площадь 247 м²
Этаж 1/1
Автосервис (назначение - здание специализированное для ремонта и технического обслуживания а…
$370,000
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Производство 1 332 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 1 332 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 332 м²
Этаж 1/1
Производственно - складская база с административно - хозяйственным зданием в собственность в…
$650,000
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Производство 267 м² в Брест, Беларусь
Производство 267 м²
Брест, Беларусь
Площадь 267 м²
Здание автосервиса в собственность в промышленной зоне города Бреста (р-н Задворцы) общей пл…
$120,000
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Производство 139 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 139 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое в собственность общей площадью 138,8 кв.м, расположенное на земельном участке…
$30,000
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Производство 445 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 445 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 445 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н …
$160,000
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