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Производственные здания в Гродно, Беларусь

коммерческая недвижимость
57
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4 объекта найдено
Производство 206 м² в Гродно, Беларусь
Производство 206 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
Продается помещение бытового обслуживания населения общей площадью 206,4 кв.м , расположенно…
$46,500
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Производство 193 м² в Гродно, Беларусь
Производство 193 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
В продаже изолированное помещение бытового обслуживание населения. Расположено на первом эта…
$190,000
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Производство 6 234 м² в Гродно, Беларусь
Производство 6 234 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 6 234 м²
Количество этажей 1
Продаём производственно-складской комплекс на ул. Гаспадарчей-Дубко возле ТЦ OldCity. Объек…
$800,000
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Производство 90 м² в Гродно, Беларусь
Производство 90 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продаётся готовый бизнес по кузнечному делу на ул. Суворова, 147 в Гродно со всем необходимы…
$52,500
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