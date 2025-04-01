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Дома с гаражом в Залесский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
В д.Белая в 300м. от озера Белое (карьер) продаются два круглогодичных жилых дома общей площ…
$148,250
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Параметры недвижимости в Залесский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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