Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Витебской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
29
производственные здания
7
Склад Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Склад 2 611 м² в Лепель, Беларусь
Склад 2 611 м²
Лепель, Беларусь
Площадь 2 611 м²
Продается производственно-складской комплекса. Два здания 2610.8 м2 и 476.1 м2 (3086,9 кв.м)…
$150,000
Оставить заявку
Склад 2 611 м² в Лепель, Беларусь
Склад 2 611 м²
Лепель, Беларусь
Площадь 2 611 м²
Продается производственно-складской комплекса. Два здания 2610.8 м2 и 476.1 м2 (3086,9 кв.м)…
$150,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти