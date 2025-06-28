Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебск
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Сад

Коттеджи с садом в Витебске, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 219 м²
Продаётся коттедж со всеми удобствами в Борониках. 2 уровня. Полный подвал под всем домом. М…
$129,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Витебске, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти