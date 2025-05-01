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Дома с террасой в Вилейском районе, Беларусь

Вилейка
12
Ильянский сельский Совет
10
Хотенчицкий сельский Совет
9
Кривосельский сельский Совет
8
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1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Вязынь, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вязынь, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Современный, экологичный дом в живописном агрогородке Вязынь.   Ваш идеальный загород…
$191,000
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