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Дома в Любанский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Порса, Беларусь
Дом
Порса, Беларусь
Площадь 73 м²
Ухоженный дом с баней и гаражом под Вилейкой. ❤️ Уютный дом всего в 1 км от Вилейки! Отлично…
$19,300
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Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается дом-дача в живописном месте.Рядом два озёра река,грибные и ягодные места.В агрогор…
$15,500
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Дом в Любанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Любанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Уютный дом в тихом месте с участком 20 соток ❤️Практичный и комфортный дом в тихом, живописн…
$14,500
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом 2 комнаты в Любанский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Любанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Дом в деревне Талуть, Вилейский район, Минская область. Живописная местность, прекрасный отд…
$6,490
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Параметры недвижимости в Любанский сельский Совет, Беларусь

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