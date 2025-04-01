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Дома в Вязынский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Коттедж в Вязынь, Беларусь
Коттедж
Вязынь, Беларусь
Площадь 99 м²
Купить двухуровневый дом в аг. Вязынь! ❤️ Отличный дом на Вилейском водохранилище. Адрес: аг…
$57,900
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Дом в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязынский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Кучки — деревня Вязынского сельсовета Вилейского района Минской области,  расположена на пра…
$96,000
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Дом 2 комнаты в Вязынь, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вязынь, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Современный, экологичный дом в живописном агрогородке Вязынь.   Ваш идеальный загород…
$191,000
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Коттедж в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вязынский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Дом с баней рядом с Вилейским водохранилищем! ❤️ Уникальный коттедж с территорией 25 соток. …
$36,900
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Параметры недвижимости в Вязынский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов