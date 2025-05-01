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Дома с садом в Вилейском районе, Беларусь

Вилейка
12
Ильянский сельский Совет
10
Хотенчицкий сельский Совет
9
Кривосельский сельский Совет
8
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16 объектов найдено
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продаётся кирпичный одноэтажный дом на берегу реки Илия с подвалом под всем домом, участок 1…
$48,500
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Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается  уютная  ухоженная усадьба  2007 г. Постройки в  живописном курортном  месте рядом…
$72,900
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Дом в Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продаётся дачный дом в деревне Волчки ❤️ Продажа дачного дома в Вилейском районе в тихой и ж…
$8,490
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Дом в Рабунь, Беларусь
Дом
Рабунь, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся дом в д. Рабунь на берегу Вилейского водохранилища.   Дом находится в Мядельском н…
$65,900
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Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
Площадь 109 м²
Продается уютный загородный 4-комнатный дом в деревне Карповичи с участком земли площадью 18…
$22,400
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Дом в Вязынь, Беларусь
Дом
Вязынь, Беларусь
Площадь 104 м²
Ваш идеальный загородный уголок ждет вас! Этот уютный двухуровневый дом 2016 года постройки …
$191,000
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Дом в Ижский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ижский сельский Совет, Беларусь
Площадь 210 м²
Амбициозный авторский проект - усадебный комплекс в д. Королевцы (100 км от Минска, Мядельск…
$39,000
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Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Деревенский дом в д.Стайки. Мядельское направление Участок правильной прямоугольной формы 20…
$11,700
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Дом в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязынский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Кучки — деревня Вязынского сельсовета Вилейского района Минской области,  расположена на пра…
$96,000
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Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Деревенский дом в д.Стайки. Мядельское направление Участок правильной прямоугольной формы 20…
$11,700
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Дом в Порса, Беларусь
Дом
Порса, Беларусь
Площадь 73 м²
Ухоженный дом с баней и гаражом под Вилейкой ❤️ Уютный дом всего в 1 км от Вилейки! Отличное…
$19,300
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Коттедж в Вязынь, Беларусь
Коттедж
Вязынь, Беларусь
Площадь 99 м²
Купить двухуровневый дом в аг. Вязынь! ❤️ Отличный дом на Вилейском водохранилище. Адрес: аг…
$57,900
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Дом 2 комнаты в Вязынь, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вязынь, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Современный, экологичный дом в живописном агрогородке Вязынь.   Ваш идеальный загород…
$191,000
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Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся отличный готовый дом в Вилейке! ❤️ Продается теплый и уютный дом в красивом, живоп…
$21,500
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Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается уютный загородный 3к дом в живописных Карповичах. Участок земли площадью 15,04 сот…
$17,299
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Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается дом-дача в живописном месте.Рядом два озёра река,грибные и ягодные места.В агрогор…
$15,500
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Типы недвижимости в Вилейском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Вилейском районе, Беларусь

с гаражом
с террасой
с бассейном
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