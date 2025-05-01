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Дома с гаражом в Вилейском районе, Беларусь

Вилейка
12
Ильянский сельский Совет
10
Хотенчицкий сельский Совет
9
Кривосельский сельский Совет
8
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14 объектов найдено
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
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Коттедж в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вязынский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Дом с баней рядом с Вилейским водохранилищем! ❤️ Уникальный коттедж с территорией 25 соток. …
$36,900
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Дом в Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом в тихом и живописном месте д. Глебенки Вилейский район. Одноуровневый жилой до…
$15,000
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Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Хороший ухоженный домик в тихой деревушке Живописное место Есть деревянные : Гараж, Баня , С…
$13,900
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Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 80 м²
Стильный современный дом в хорошем районе г. Вилейка ❤️ Продается современный дом  в г.Вилей…
$84,900
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Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
Площадь 109 м²
Продается уютный загородный 4-комнатный дом в деревне Карповичи с участком земли площадью 18…
$22,400
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Дом в Вязынь, Беларусь
Дом
Вязынь, Беларусь
Площадь 104 м²
Ваш идеальный загородный уголок ждет вас! Этот уютный двухуровневый дом 2016 года постройки …
$191,000
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Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Деревенский дом в д.Стайки. Мядельское направление Участок правильной прямоугольной формы 20…
$11,700
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Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Деревенский дом в д.Стайки. Мядельское направление Участок правильной прямоугольной формы 20…
$11,700
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Дом в Порса, Беларусь
Дом
Порса, Беларусь
Площадь 73 м²
Ухоженный дом с баней и гаражом под Вилейкой ❤️ Уютный дом всего в 1 км от Вилейки! Отличное…
$19,300
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Дом в Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Самое время купить дом рядом с лесом и р. Нарочь ❤️ Просторный дом со своим прудом в деревне…
$17,500
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Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 163 м²
Продаётся просторный дом в городе Вилейка. Ровный участок в 9 соток. Статус земли - ПНВ.  Пл…
$49,000
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Дом 2 комнаты в Вязынь, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вязынь, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Современный, экологичный дом в живописном агрогородке Вязынь.   Ваш идеальный загород…
$191,000
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Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся отличный готовый дом в Вилейке! ❤️ Продается теплый и уютный дом в красивом, живоп…
$21,500
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Типы недвижимости в Вилейском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Вилейском районе, Беларусь

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с бассейном
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