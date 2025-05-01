Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Вилейский район
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Вилейском районе, Беларусь

Вилейка
12
Ильянский сельский Совет
10
Хотенчицкий сельский Совет
9
Кривосельский сельский Совет
8
Показать больше
58 объектов найдено
Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Уютный, современный дом с земельным участком 7 соток в д. Беловоротица в 85 километрах от Ми…
$76,900
Оставить заявку
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Кривое Село, Беларусь
Дом
Кривое Село, Беларусь
Площадь 51 м²
Комфортный жилой дом в живописном месте возле Вилейского водохранилища ❤️Крепкий дом с больш…
$25,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продаётся кирпичный одноэтажный дом на берегу реки Илия с подвалом под всем домом, участок 1…
$48,500
Оставить заявку
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается дом в центре города Вилейка для круглогодичного проживания. Начато строительство п…
$41,500
Оставить заявку
Дом в Илья, Беларусь
Дом
Илья, Беларусь
Площадь 31 м²
Дом в 57 км от МКАД ❤️ Дом с просторным участком в агрогородке Илья – идеальный вариант как …
$11,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вязынский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Дом с баней рядом с Вилейским водохранилищем! ❤️ Уникальный коттедж с территорией 25 соток. …
$36,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
Площадь 60 м²
Купить дом в деревне Карповичи! ❤️ Отличный дом в прекрасном месте среди живописной природы!…
$17,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 74 м²
Самое время купить дом для дачи или круглогодичного проживания ❤️ Дом с просторным участком …
$10,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается  уютная  ухоженная усадьба  2007 г. Постройки в  живописном курортном  месте рядом…
$72,900
Оставить заявку
Дом в Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом в тихом и живописном месте д. Глебенки Вилейский район. Одноуровневый жилой до…
$15,000
Оставить заявку
Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается агроусадьба «Veska» рядом с Вилейским водохранилищем ❤️ Агроусадьба «Veska» – идеа…
$249,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 231 м²
Роскошный коттедж в живописной Вилейке - ваш идеальный дом у природы! ❤️ Ищете идеальное мес…
$119,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Заболотье, Беларусь
Дом
Заболотье, Беларусь
Площадь 47 м²
Окунитесь в атмосферу загородной жизни в деревне Заболотье ❤️ Устали от городской суеты и ме…
$7,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом 2 комнаты в Любанский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Любанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Дом в деревне Талуть, Вилейский район, Минская область. Живописная местность, прекрасный отд…
$6,490
Оставить заявку
Дом в Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продаётся дачный дом в деревне Волчки ❤️ Продажа дачного дома в Вилейском районе в тихой и ж…
$8,490
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 45 м²
Самое время купить дом для дачи либо строительства нового! ❤️ Дом с просторным участком в 15…
$8,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Рабунь, Беларусь
Дом
Рабунь, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся дом в д. Рабунь на берегу Вилейского водохранилища.   Дом находится в Мядельском н…
$65,900
Оставить заявку
Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается коттедж в д. Сосенка по ул. Заречная. Минская обл., Вилейский р-н, 71 км от МКАД. …
$70,000
Оставить заявку
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Дом у реки в стиле шале! деревня Раевка Молодечненский р-н Дом (законсервированное строение…
$58,000
Оставить заявку
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Одноуровневый дом на участке 25 соток в д. Ловцевичи! ❤️Полностью готовый для проживания одн…
$8,490
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Хороший ухоженный домик в тихой деревушке Живописное место Есть деревянные : Гараж, Баня , С…
$13,900
Оставить заявку
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 80 м²
Стильный современный дом в хорошем районе г. Вилейка ❤️ Продается современный дом  в г.Вилей…
$84,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Предлагаем в продажу дом со всеми коммуникациями в живописном месте, на берегу Вилейского во…
$70,000
Оставить заявку
Дом в Карповичи, Беларусь
Дом
Карповичи, Беларусь
Площадь 109 м²
Продается уютный загородный 4-комнатный дом в деревне Карповичи с участком земли площадью 18…
$22,400
Оставить заявку
Дом в Вязынь, Беларусь
Дом
Вязынь, Беларусь
Площадь 104 м²
Ваш идеальный загородный уголок ждет вас! Этот уютный двухуровневый дом 2016 года постройки …
$191,000
Оставить заявку
Дом в Илья, Беларусь
Дом
Илья, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается дом в живописном городе Илья.  Дом расположен рядом с лесом и речкой Илья в живопи…
$7,900
Оставить заявку
Дом в Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Продается дом  на берегу озера в Нарочанском крае!    ·  Участок 24 сотки в частной собствен…
$27,900
Оставить заявку
Дом в Ижский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ижский сельский Совет, Беларусь
Площадь 210 м²
Амбициозный авторский проект - усадебный комплекс в д. Королевцы (100 км от Минска, Мядельск…
$39,000
Оставить заявку
Дом в Нарочь, Беларусь
Дом
Нарочь, Беларусь
Площадь 108 м²
Дом 108 м.кв с участком в 50 соток для ведения хозяйства, или усадьбы ❤️Прочный дом из качес…
$15,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский

Типы недвижимости в Вилейском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Вилейском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти