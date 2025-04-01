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Коттеджи с гаражом в Вязынский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вязынский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Дом с баней рядом с Вилейским водохранилищем! ❤️ Уникальный коттедж с территорией 25 соток. …
$36,900
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Параметры недвижимости в Вязынский сельский Совет, Беларусь

с садом
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов