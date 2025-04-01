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Коттеджи в Вязынский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Вязынь, Беларусь
Коттедж
Вязынь, Беларусь
Площадь 99 м²
Купить двухуровневый дом в аг. Вязынь! ❤️ Отличный дом на Вилейском водохранилище. Адрес: аг…
$57,900
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Коттедж в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вязынский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Дом с баней рядом с Вилейским водохранилищем! ❤️ Уникальный коттедж с территорией 25 соток. …
$36,900
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Параметры недвижимости в Вязынский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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