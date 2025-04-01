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Коттеджи с садом в Вязынский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Вязынь, Беларусь
Коттедж
Вязынь, Беларусь
Площадь 99 м²
Купить двухуровневый дом в аг. Вязынь! ❤️ Отличный дом на Вилейском водохранилище. Адрес: аг…
$57,900
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Параметры недвижимости в Вязынский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
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