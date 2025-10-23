Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Воложинский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Воложинском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Полдома с ремонтом, мебелью и уютным участком ❤️Просторный дом с газовым отоплением, бойлеро…
$36,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Воложинском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти