Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Воложинский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Воложинский сельский Совет, Беларусь

дома
6
6 объектов найдено
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Дом находится на благоустроенном земельном участке, что обеспечивает комфортное и удобное пр…
$29,000
Оставить заявку
Дом в Саковщина, Беларусь
Дом
Саковщина, Беларусь
Площадь 44 м²
ООО «БизнесХаус», УНП 191637403, специальное разрешение (лицензия) Министерства юстиции Респ…
$13,500
Оставить заявку
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
❤️В 35 минутах езды от Минска по скоростной трассе - прекрасный дом с отличной баней и прост…
$94,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Саковщина, Беларусь
Дом
Саковщина, Беларусь
Площадь 149 м²
Дом на берегу р. Березина, д. Саковщина, Воложинский р-н. Дом кирпичный. Общая площадь дома …
$60,000
Оставить заявку
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается дом в деревне (санузел в доме) в хорошем жилом состоянии - заезжай и живи! Вода це…
$22,000
Оставить заявку
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся дом в жилой деревне Узболоть, Воложинский район. Расположен в 86 км от МКАД и в 19…
$11,900
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Воложинский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов