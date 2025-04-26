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Коммерческая недвижимость в Узденском районе, Беларусь

Узда
5
Озерский сельский Совет
4
14 объектов найдено
Офис 1 804 м² в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 804 м²
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 804 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное капитальное строение с земельным участком, ра…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 352 м² в Узда, Беларусь
Коммерческое помещение 352 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Коттедж в пригороде Минска! Возможен перевод в нежилой фонд. Месторасположение: в 56 км от М…
$39,500
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Коммерческое помещение 208 м² в Узда, Беларусь
Коммерческое помещение 208 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 208 м²
Этаж 1/1
Центральные коммуникации (газ, вода, свет), асфальтированные подъездные пути. Здание находит…
$30,000
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Коммерческое помещение 184 м² в Могильно, Беларусь
Коммерческое помещение 184 м²
Могильно, Беларусь
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается нежилое помещение рядом с рекой Неман в аг. Могильно.  Минская обл., Узденский р-н…
$18,500
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Коммерческое помещение 95 м² в Узда, Беларусь
Коммерческое помещение 95 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческая недвижимость в самом сердце города Узда! Этот одноэтажный торговый п…
$48,000
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Коммерческое помещение 95 м² в Узда, Беларусь
Коммерческое помещение 95 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость в самом сердце города Узда! Этот одноэтажный торговы…
$48,000
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Магазин 99 м² в Тычинки, Беларусь
Магазин 99 м²
Тычинки, Беларусь
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее здание (наименование –  магазин.) Магазин расположен …
$11,200
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Офис 4 м² в Озеро, Беларусь
Офис 4 м²
Озеро, Беларусь
Площадь 4 м²
Количество этажей 3
Продется промышленно - складская база в аг. Озеро, расположенная на земельном участке размер…
$800,000
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Производство 312 м² в Узденский сельский Совет, Беларусь
Производство 312 м²
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
Одноэтажное производственное здание из силикатных блоков,утепленное, 1981 года постройки, ис…
$48,000
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Продается нежилое помещение рядом с рекой Неман в аг. Могильно. Минская обл., Узденский р-н, 72 км от МКАД по Слуцкому направлению. в Могильно, Беларусь
Продается нежилое помещение рядом с рекой Неман в аг. Могильно. Минская обл., Узденский р-н, 72 км от МКАД по Слуцкому направлению.
Могильно, Беларусь
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже земельный участок в агрогородке Могильно. Агрогородок находится в жив…
$18,500
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Магазин 622 м² в Королёво, Беларусь
Магазин 622 м²
Королёво, Беларусь
Площадь 622 м²
Количество этажей 2
Продажа специализированного здания для бытового обслуживания.Площадь 621.8 м2 Номер договора…
$99,000
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Магазин 95 м² в Узда, Беларусь
Магазин 95 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческая недвижимость в самом сердце города Узда!   Этот одноэтажный торговый …
$48,000
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Склад 622 м² в Королёво, Беларусь
Склад 622 м²
Королёво, Беларусь
Площадь 622 м²
Количество этажей 2
Продажа специализированного здания для бытового обслуживания.Площадь 621.8 м2 Номер договора…
$99,000
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Производство 1 220 м² в Королёво, Беларусь
Производство 1 220 м²
Королёво, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 220 м²
Количество этажей 2
Продажа здания мастерской. Подробности по телефону. Номер договора с агентством 67/5 от 2025-01-31
$216,000
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Типы недвижимости в Узденском районе

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