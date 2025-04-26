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Производственные здания в Узденском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
14
магазины
3
Производство Удалить
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2 объекта найдено
Производство 312 м² в Узденский сельский Совет, Беларусь
Производство 312 м²
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
Одноэтажное производственное здание из силикатных блоков,утепленное, 1981 года постройки, ис…
$48,000
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Производство 1 220 м² в Королёво, Беларусь
Производство 1 220 м²
Королёво, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 220 м²
Количество этажей 2
Продажа здания мастерской. Подробности по телефону. Номер договора с агентством 67/5 от 2025-01-31
$216,000
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