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Квартиры с гаражом в Узденском районе, Беларусь

Узда
5
Слободской сельский Совет
3
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1 объект найдено
Квартира в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается полдома в пригороде Минска в д. Проходы. Минский обл., Узденский р-н. 35 км от МКА…
$6,200
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Параметры недвижимости в Узденском районе, Беларусь

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