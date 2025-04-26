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Квартиры в Узденском районе, Беларусь

Узда
5
Слободской сельский Совет
3
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13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Королёво, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Королёво, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Продается просторная квартира с ремонтом в деревне Королево, ул. Парковая, 2. Узденский р-н,…
$46,500
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Квартира в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается полдома в пригороде Минска в д. Проходы. Минский обл., Узденский р-н. 35 км от МКА…
$6,200
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Квартира 4 комнаты в Войково, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Войково, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
В живописной деревне Городок, на улице Центральная, 1, расположена просторная четырехкомнатн…
$38,500
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Квартира 4 комнаты в Кухтичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Кухтичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Просторная квартира в 50 км от МКАД Квартира расположена в деревне Кухтичи в западной части …
$34,000
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Квартира 4 комнаты в Войково, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Войково, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
В живописной деревне Городок, на улице Центральная, 1, расположена просторная четырехкомнатн…
$38,500
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Квартира в Узда, Беларусь
Квартира
Узда, Беларусь
Площадь 70 м²
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, кто в поиске квартиры со своим участком, гаражом, хозяйственны…
$31,250
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Квартира 2 комнаты в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
Свободная квартира в окружении природы, никто не прописан, чистая продажа, ключи в день сдел…
$10,500
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Квартира в Узда, Беларусь
Квартира
Узда, Беларусь
Площадь 45 м²
Квартира в пригороде Минска!! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из …
$9,500
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Квартира 2 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Квартира в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из с…
$9,500
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Квартира 4 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Продам 4-хкомнатную двухуровневую квартиру 75,7 м. кв., в современном микрорайоне города Узд…
$48,950
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Квартира 3 комнаты в Неманский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Неманский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Продается  просторная светлая 3-х комнатная  квартира с отличной  планировкой ( все комнаты …
$8,000
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Квартира 3 комнаты в Узда, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Узда, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Продается уютная квартира в центре города Узда. Минская обл., ул. Советская, 9.  Расположена…
$43,500
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Квартира 4 комнаты в Войково, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Войково, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 2/2
Четырёхкомнатная квартира в уютнейшем поселке Городок! ❤️ Просторная четырёхкомнатная кварти…
$29,500
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