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Квартиры с садом в Узденском районе, Беларусь

Узда
5
Слободской сельский Совет
3
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1 объект найдено
Квартира в Узда, Беларусь
Квартира
Узда, Беларусь
Площадь 70 м²
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, кто в поиске квартиры со своим участком, гаражом, хозяйственны…
$31,250
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Параметры недвижимости в Узденском районе, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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