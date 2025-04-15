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Жильё в Хотлянском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
Свободная квартира в окружении природы, никто не прописан, чистая продажа, ключи в день сдел…
$10,500
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Дом в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается жилой дом с участком 25 соток в д. Великая Малиновка, Узденский район, 50 км от МК…
$7,000
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Параметры недвижимости в Хотлянском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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