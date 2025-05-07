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Жильё в Неманском сельском Совете, Беларусь

дома
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5 объектов найдено
Дом в Могильно, Беларусь
Дом
Могильно, Беларусь
Площадь 184 м²
Продается дом на первой береговой линии реки Неман в аг. Могильно.  Минская обл., Узденский …
$18,500
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Дом в Неманский сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Предлагается добротный дом в д. Стальбовщина. Минская обл., Узденский р-н, 69 км от МКАД.   …
$11,500
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Дом в Неманский сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Дом в д. Прусиново, Узденский р-н, Неманский с/с! 80 км. от МКАД! По Слуцкому и Брестскому н…
$6,000
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Квартира 3 комнаты в Неманский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Неманский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Продается  просторная светлая 3-х комнатная  квартира с отличной  планировкой ( все комнаты …
$8,000
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Дом в Могильно, Беларусь
Дом
Могильно, Беларусь
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается дом на первой береговой линии реки Неман в аг. Могильно.  Минская обл., Узденск…
$18,500
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Параметры недвижимости в Неманском сельском Совете, Беларусь

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