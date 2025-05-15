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Дома с гаражом в Ушачском районе, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж в Веркудский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Веркудский сельский Совет, Беларусь
Площадь 415 м²
Продаётся шикарный дом для охоты, рыбалки, ведения агротуризма и просто для уединённого отды…
$250,000
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Параметры недвижимости в Ушачском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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