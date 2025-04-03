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Дома в Ушачский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Веркудский сельский Совет, Беларусь
Дом
Веркудский сельский Совет, Беларусь
Площадь 134 м²
Тихое уютное место. Вокруг хвойный лес, чистейшее озеро, свежий воздух. Курортно-санаторная …
$75,000
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Параметры недвижимости в Ушачский район, Беларусь

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1111 голосов