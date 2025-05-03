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Таунхаусы с бассейном в Беларуси

Минск
10
Минская область
7
Брест
7
Брестская область
7
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3 объекта найдено
Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 153 м²
Продаётся трёхуровневая квартира (таунхаус) в доме на три квартиры. Общая площадь квартиры п…
$143,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 122 м²
Предложение для горожан, предпочитающих комфорт: квартира в малоэтажном кирпичном 3-х кварти…
$125,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 278 м²
Продаётся Танхаус с мебелью 100% готовности и СПА-Комплексом с бассейном в престижной коттед…
$250,000
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