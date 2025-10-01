Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Беларусь
  3. Швабский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Сад

Коттеджи с садом в Швабском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Швабский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 734 м²
Инвестиция в комфорт и стабильный доход  ❤️ Коттедж с коммуникациями и фундаментом под госте…
$80,000
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Швабский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 734 м²
Трёхуровневый премиум-коттедж  ❤️ Уникальный трёхуровневый коттедж для загородной жизни и до…
$900,000
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Параметры недвижимости в Швабском сельском Совете, Беларусь

