Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Старобинский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Старобинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 258 м²
Отличный дом 257 кв.м. рядом с Солигорском  ❤️ Просторный кирпичный дом с участком 25 соток …
$81,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Старобинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти