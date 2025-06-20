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Жильё в Старобинском сельском Совете, Беларусь

дома
11
11 объектов найдено
Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 167 м²
Выгодное вложение: купить дом ❤️ Отличный просторный дом в живописном месте рядом с Солигорс…
$159,000
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Дача в 15 км от Солигорска ❤️ Благоустроенная дача в садовом товариществе "Горняк-3", всего …
$7,000
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Уютная, кирпичная дача со всеми коммуникациями ❤️Эта дача – уникальная возможность приобрест…
$6,900
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Дача в 15 км от Солигорска ❤️ Добротная дача в садовом товариществе "Горняк-3" Адрес: Староб…
$6,700
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Дача мечты в 14 км от Солигорска  ❤️ Надёжный двухэтажный дом на 8 сотках в  садовом товарищ…
$9,000
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается хороший дачный домик в садовом товариществе "Запхипремотник", Солигорский район.До…
$8,300
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Дом в Поварчицы, Беларусь
Дом
Поварчицы, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается уютная дача в живописном месте: ваш идеальный отдых! ❤️ Двухэтажная дача общей пло…
$13,000
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Дача в 14 км от Солигорска ❤️ Дача с полным набором удобств в садовом обществе «Химик-4», вс…
$12,600
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Выгодное вложение: купить коттедж ❤️Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со всем…
$188,000
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Коттедж в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж ❤️Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со все…
$210,000
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Уютная дача с баней возле Солигорска ❤️Отличный вариант для тех, кто ищет комфортный загород…
$9,900
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Параметры недвижимости в Старобинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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