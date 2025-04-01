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Дома с садом в Старобинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
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$198,000
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Параметры недвижимости в Старобинский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов