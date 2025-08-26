Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в Старосверженском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дрозды, Беларусь
Дом
Дрозды, Беларусь
Площадь 73 м²
Продаётся жилой дом для круглогодичного проживания.В доме есть газ, вода, канализация, ухоже…
$43,000
Параметры недвижимости в Старосверженском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
