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Дома в Старосверженский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Уютный дом в живописной деревне Скоморошки!     Деревянный дом, обложенный кирпичом, на уча…
$15,000
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Дом в Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается в живописном местке, с хорошими подъездными путями дом, с подведенными коммуникаци…
$10,999
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Дом в Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Продаётся дом в деревне Перетоки (Столбцовский район). Удалённость от города Столбцы 5 км, о…
$5,000
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Параметры недвижимости в Старосверженский сельский Совет, Беларусь

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