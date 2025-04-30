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Квартиры с гаражом в Смолевичском районе, Беларусь

Смолевичи
33
Драчковский сельский Совет
4
Озерицко-Слободской сельский Совет
3
Усяжский сельский Совет
3
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается 3 - квартира в блокированном жилом доме в аг. Слобода, Пекалинский с/с, Смолевичск…
$49,500
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Параметры недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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