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Дома с садом в Щучинском районе, Беларусь

Рожанковский сельский Совет
6
2 объекта найдено
Дом в Станция Рожанка, Беларусь
Дом
Станция Рожанка, Беларусь
Площадь 212 м²
В продаже двухэтажный жилой дом. Рожанка около г. Щучина на ж/д пути Москва - Гродно. Блочны…
$45,000
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Дом в Щучин, Беларусь
Дом
Щучин, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается одноэтажный облицованный кирпичом жилой дом в городе Щучине на улице Лесной. Харак…
$35,000
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Параметры недвижимости в Щучинском районе, Беларусь

с гаражом
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