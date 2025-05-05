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Дома с гаражом в Щучинском районе, Беларусь

Рожанковский сельский Совет
6
1 объект найдено
Дом в Станция Рожанка, Беларусь
Дом
Станция Рожанка, Беларусь
Площадь 212 м²
В продаже двухэтажный жилой дом. Рожанка около г. Щучина на ж/д пути Москва - Гродно. Блочны…
$45,000
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Параметры недвижимости в Щучинском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
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