Квартиры с садом в Ряснянском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира в Оберовщина, Беларусь
Квартира
Оберовщина, Беларусь
Площадь 34 м²
Лот 8982. Выделенная квартира в блокированном жилом доме в д. Оберовщина Каменецкого района.…
$7,000
