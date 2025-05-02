Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Радошковичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
В блокированном жилом доме стильная уютная квартира с огромной кухней-студией. д.Вазгелы, Ра…
$36,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти