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Коттеджи с садом в Пуховичском районе, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Купить свой дом по цене однокомнатной квартиры в Минске!  Продается просторный новый дом со …
$59,900
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Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Для любителей деревянного дома, заехал- живи и радуйся - Крайний участок, 18.76 соток в част…
$149,000
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Коттедж в Руденск, Беларусь
Коттедж
Руденск, Беларусь
Площадь 281 м²
Многофункциональный, просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Площадь дома по С…
$99,800
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Параметры недвижимости в Пуховичском районе, Беларусь

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