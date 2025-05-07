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Коттеджи в Свислочи, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Свислочь, Беларусь
Коттедж
Свислочь, Беларусь
Площадь 169 м²
Продается оооочень уютный дом из которого не хочется уходить г.п. Свислочь, переулок Молодёж…
$145,000
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