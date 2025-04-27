Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Пуховичский район
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Гараж

Коттеджи с гаражом в Пуховичском районе, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Для любителей деревянного дома, заехал- живи и радуйся - Крайний участок, 18.76 соток в част…
$149,000
Оставить заявку
Коттедж в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Продается двухэтажный коттедж в СТ "УЮТ-2" 60 км от МКАД Пуховичское направление.      Всего…
$74,950
Оставить заявку
Коттедж в Голоцк, Беларусь
Коттедж
Голоцк, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается коттедж 2019 года постройки в аг. Голоцк. 20 минут по трассе от МКАД и вы на месте…
$200,000
Оставить заявку
Коттедж в Руденск, Беларусь
Коттедж
Руденск, Беларусь
Площадь 281 м²
Многофункциональный, просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Площадь дома по С…
$99,800
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пуховичском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти