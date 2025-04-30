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Долгосрочная аренда офисов в Минске, Беларусь

443 объекта найдено
Офис 36 м² в Минск, Беларусь
Офис 36 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 4
Сдаются в аренду офисные помещения в бизнес-центре D-16 Адрес: Минск, ул. Долгобродская, 16…
$495
в месяц
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Офис 390 м² в Минск, Беларусь
Офис 390 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Этаж 1/16
Сдается помещение расположенное на первом этаже ЖК Славянский Квартал общей площадью 390 м2.…
Цена по запросу
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Офис 85 м² в Минск, Беларусь
Офис 85 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 85 м²
Этаж 5/13
Предлагаем аренду офисов в Бизнес-центре «Призма»!   Бизнес центр класса «А». Располагается …
Цена по запросу
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Офис 20 м² в Минск, Беларусь
Офис 20 м²
Минск, Беларусь
Площадь 20 м²
Этаж 1/10
Аренда многофункционального помещенияАдрес: г. Минск, ул. К. Чорного, 25Площадь: 100 - 150 м…
Цена по запросу
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Офис 170 м² в Минск, Беларусь
Офис 170 м²
Минск, Беларусь
Площадь 170 м²
Количество этажей 7
БЦ IQ - бизнес-центр класса B+, возведенный в сочетании современных архитектурных и инженерн…
Цена по запросу
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Офис 400 м² в Минск, Беларусь
Офис 400 м²
Минск, Беларусь
Площадь 400 м²
Этаж 2
Сдаётся в аренду офис кабинетной системы ул. Толбухина 6 Б, 2 этаж. Площадь 400 м2;7 дол за …
Цена по запросу
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Офис 629 м² в Минск, Беларусь
Офис 629 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 629 м²
Этаж 5/6
Складское помещение со встроенной стеллажной системойрасположено на 5-м этаже в многоуровнев…
Цена по запросу
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Офис 77 м² в Минск, Беларусь
Офис 77 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 5/8
Аренда офиса ул. Интернациональная 38.  76.95м2, 17,4 евр/м2, НДС включен. Помещение на 5 эт…
Цена по запросу
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Офис 300 м² в Минск, Беларусь
Офис 300 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
Предлагаем в аренду просторное торговое помещение площадью 300 м2 на втором этаже современно…
$4,500
в месяц
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Офис 78 м² в Минск, Беларусь
Офис 78 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
Предлагаем вашему вниманию офисы в деловом квартале г. Минска по адресу: ул. Тимирязева, 65.…
$5
в месяц
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Офис 22 м² в Минск, Беларусь
Офис 22 м²
Минск, Беларусь
Площадь 22 м²
Этаж 2/6
Аренда офисов в Новом Бизнес-Центре на пр-т Победителей. Аренда офисов от 22 м2. Новое здани…
Цена по запросу
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Офис 295 м² в Минск, Беларусь
Офис 295 м²
Минск, Беларусь
Площадь 295 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду на длительный срок Офисное-административное помещение в Первомайском рай…
Цена по запросу
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Офис 117 м² в Минск, Беларусь
Офис 117 м²
Минск, Беларусь
Площадь 117 м²
Этаж 5/7
Номер договора с агентством 47/4а от 2024-05-22
Цена по запросу
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Офис 273 м² в Минск, Беларусь
Офис 273 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 273 м²
Этаж 3/5
Прекрасная возможность арендовать офисное помещение. Аренда автономного офисный блока в адми…
$2,338
в месяц
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Офис 232 м² в Минск, Беларусь
Офис 232 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 232 м²
Этаж 1/14
Сдается в аренду офисное помещение во Фрунзенском районе!  У Вас есть возможность арендовать…
$1,629
в месяц
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Офис 300 м² в Минск, Беларусь
Офис 300 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж 5/9
Предлагаются в аренду офисные помещения в административном здании по адресу ул. Матусевича 3…
Цена по запросу
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Офис 19 м² в Минск, Беларусь
Офис 19 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 19 м²
Этаж 2/2
Сдаются офисные помещения в центре Минска. Площадь 19 и 43 кв. м. Кабинетная система. Хороши…
$134
в месяц
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Офис 147 м² в Минск, Беларусь
Офис 147 м²
Минск, Беларусь
Площадь 147 м²
Этаж 2
Аренда 2 этажа на ул. Клумова 3. 147.4 м2, 8 дол/м2 c НДС.Возможна аренда целого здания обще…
Цена по запросу
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Офис 186 м² в Минск, Беларусь
Офис 186 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 8/9
Предлагаем Вашему вниманию просторные офисные блоки, расположенные по адресу: г. Минск, пр-т…
$2,040
в месяц
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Офис 28 м² в Минск, Беларусь
Офис 28 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 28 м²
Этаж 4/4
Сдаем в аренду офисные помещения площадью от 27.6 до 79.5 квадратных метров, идеально подход…
$278
в месяц
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Офис 136 м² в Минск, Беларусь
Офис 136 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию офисные помещения площадью 53,7 м² и 82,2 м², расположенные в зда…
$8
в месяц
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Офис 165 м² в Минск, Беларусь
Офис 165 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 1/16
Сдается помещение расположенное на первом этаже ЖК Славянский Квартал общей площадью 165 м2.…
Цена по запросу
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Офис 73 м² в Минск, Беларусь
Офис 73 м²
Минск, Беларусь
Площадь 73 м²
Этаж 5/7
Офисные помещения от 67 м.кв. на 3 этаже по адресу ул. Мясникова, 27. с чистовой отделкой. В…
$1,885
в месяц
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Офис 105 м² в Минск, Беларусь
Офис 105 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 5/8
Аренда офиса ул. Интернациональная 38.   104.94м2, 17,4 евр/м2, НДС включен. Помещение на 5 …
Цена по запросу
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Офис 230 м² в Минск, Беларусь
Офис 230 м²
Минск, Беларусь
Площадь 230 м²
Количество этажей 5
Предлагаем для аренды цокольный этаж универсального назначения в БЦ площадью 230 кв.м в исто…
Цена по запросу
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Офис 86 м² в Минск, Беларусь
Офис 86 м²
Минск, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 4
Аренда офисного помещения общей площадью 85,9м2 в бизнес-центре по улице Зыбицкая, дом 2. До…
Цена по запросу
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Офис 49 м² в Минск, Беларусь
Офис 49 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 49 м²
Этаж 6/7
Сдается в аренду светлый офис 49,4 м2 в бизнес-центре!  Площадь: 49,4 м2 с удобной планиро…
Цена по запросу
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Офис 290 м² в Минск, Беларусь
Офис 290 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 290 м²
Этаж 2/5
Предлагаем Вашему вниманию административное помещение в престижном многофункциональном компл…
$5,950
в месяц
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Офис 163 м² в Минск, Беларусь
Офис 163 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 163 м²
Сдаётся  офисное помещение  площадью 163 кв.м  кабинетной  планировкой, Сделан отличный ремо…
Цена по запросу
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Офис 130 м² в Минск, Беларусь
Офис 130 м²
Минск, Беларусь
Площадь 130 м²
Этаж 6/7
БЦ IQ - бизнес-центр класса B+, возведенный в сочетании современных архитектурных и инженерн…
Цена по запросу
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