Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродно
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Гродно, Беларусь

5 объектов найдено
Офис 233 м² в Гродно, Беларусь
Офис 233 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду административно-торговое помещение по ул. Обухова, 16. Весь второй этаж пл…
$3,748
в месяц
Оставить заявку
Офис 154 м² в Гродно, Беларусь
Офис 154 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 154 м²
Этаж 2/4
Сдаётся в аренду нежилое помещение в самом центре города Гродно с красивым видом из окон на …
$1,848
в месяц
Оставить заявку
Офис 219 м² в Гродно, Беларусь
Офис 219 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 219 м²
Этаж 3/3
Сдается в аренду торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже тор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 52 м² в Гродно, Беларусь
Офис 52 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 52 м²
Этаж 2/2
Аренда административного помещения в торговом центре на ул. Пушкина, 31А в Гродно. Помещени…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 49 м² в Гродно, Беларусь
Офис 49 м²
Гродно, Беларусь
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Офисное помещение и склад общей площадью 49,4 кв.м. Высота потолков- 3,50. Год постройки …
$296
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти