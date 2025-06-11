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Долгосрочная аренда офисов в Брестской области, Беларусь

Брест
20
23 объекта найдено
Офис 274 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 274 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 274 м²
Этаж 3/3
Административное помещение в аренду в районе Восток города Бреста общей площадью 273,8 кв.м.…
Цена по запросу
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Офис 20 м² в Брест, Беларусь
Офис 20 м²
Брест, Беларусь
Площадь 20 м²
Этаж 2/2
Сдаются торгово-офисные помещения: 19,8 кв.м, 52,6 кв.м, 126,6 кв.м по Бульвару Космонавтов.…
Цена по запросу
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Офис 109 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 109 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 109 м²
Этаж 1
Административное помещение в аренду в восточной части города Бреста общей площадью 109,3 кв.…
Цена по запросу
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Офис 12 м² в Брест, Беларусь
Офис 12 м²
Брест, Беларусь
Площадь 12 м²
Административные помещения в аренду в районе Задворцы города Бреста площадью от 11,9 до 30 к…
Цена по запросу
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Офис 310 м² в Брест, Беларусь
Офис 310 м²
Брест, Беларусь
Площадь 310 м²
Административное помещение в аренду общей площадью 310 кв.м в промышленной зоне города Брест…
Цена по запросу
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Офис 274 м² в Брест, Беларусь
Офис 274 м²
Брест, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 274 м²
Этаж 3/4
Аренда Офиса в торгово-офисном центре «АТИС ХОЛЛ», на пешеходной улице Советской, д.68 в г. …
$2,092
в месяц
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Офис 200 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 200 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Административное здание в аренду в юго - восточной части (р - н Вычулки) города Бреста общей…
Цена по запросу
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Офис 12 м² в Брест, Беларусь
Офис 12 м²
Брест, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 1/1
Административные помещения в аренду в промышленной зоне города Бреста (р - н Речица) площадь…
Цена по запросу
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Офис 274 м² в Брест, Беларусь
Офис 274 м²
Брест, Беларусь
Площадь 274 м²
Этаж 3/4
Административное помещение в аренду в центре города Бреста общей площадью 273,7 кв.м. Изолир…
Цена по запросу
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Офис 139 м² в Пинск, Беларусь
Офис 139 м²
Пинск, Беларусь
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
АрендаСтатус объекта - складАдрес: Пинск, Красноармейская, 18кПлощадь - 139,3 м2Сдаются в ар…
Цена по запросу
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Офис 122 м² в Брест, Беларусь
Офис 122 м²
Брест, Беларусь
Площадь 122 м²
Этаж 6/6
Административное помещение в аренду в центре города Бреста общей площадью 122 кв.м. Изолиров…
Цена по запросу
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Офис 143 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 143 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Этаж 2/1
Административное помещение в аренду в микрорайоне Южный города Бреста общей площадью 143,3 к…
Цена по запросу
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Офис 300 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 300 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
Аренда ОФИСАРасположение: Брест, ул. Калинина 65, м-н Киевка.Площадь: 300 кв.м.Назначение - …
$1,376
в месяц
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Офис 117 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 117 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Этаж 7/8
Административное помещение в аренду в восточной части города Бреста общей площадью 116,7 кв.…
Цена по запросу
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Офис 140 м² в Брест, Беларусь
Офис 140 м²
Брест, Беларусь
Площадь 140 м²
Этаж 2
Административное помещение в аренду в районе Граевка города Бреста общей площадью 139,7 кв.м…
Цена по запросу
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Офис 27 м² в Барановичи, Беларусь
Офис 27 м²
Барановичи, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 27 м²
Этаж 4/4
Предлагаем для малого и среднего бизнеса офисные помещения в аренду. Преимущества данных пом…
Цена по запросу
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Офис 40 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 40 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Этаж 2
Административное помещение в аренду в восточной части города Бреста общей площадью 40,1 кв.м…
Цена по запросу
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Офис 30 м² в Брест, Беларусь
Офис 30 м²
Брест, Беларусь
Площадь 30 м²
Этаж 2
Административное помещение в аренду в микрорайоне Граевка (р - н ул. Красногвардейской) горо…
Цена по запросу
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Офис 143 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 143 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Этаж 1
Административное помещение в аренду в восточной части города Бреста общей площадью 143 кв.м.…
Цена по запросу
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Офис 26 м² в Брест, Беларусь
Офис 26 м²
Брест, Беларусь
Площадь 26 м²
Количество этажей 6
Административные помещения в аренду в центре города Бреста площадью от 26,3 до 76,3 кв.м. По…
Цена по запросу
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Офис 321 м² в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Офис 321 м²
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 321 м²
Этаж 2/2
Многофункциональное помещение в аренду в районе д. Тельмы - 2 Брестского района общей площад…
Цена по запросу
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Офис 230 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 230 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 230 м²
Этаж 2
Административное помещение в аренду в районе Гершоны города Бреста площадью 230 кв.м. Помеще…
Цена по запросу
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Офис 710 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 710 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 710 м²
Этаж 14/1
Административное помещение в бизнес - центре "IQ" в аренду в районе Варшавского шоссе города…
Цена по запросу
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