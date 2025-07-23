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Долгосрочная аренда офисов в Гродненской области, Беларусь

Гродно
3
5 объектов найдено
Офис 346 м² в Волковыск, Беларусь
Офис 346 м²
Волковыск, Беларусь
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
$1,735
в месяц
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Офис 233 м² в Гродно, Беларусь
Офис 233 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду административно-торговое помещение по ул. Обухова, 16. Весь второй этаж пл…
$3,748
в месяц
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Офис 101 м² в Лида, Беларусь
Офис 101 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 101 м²
Этаж 4/4
Сдаются в аренду помещения в административно-производственном здании, полностью готовое к эк…
Цена по запросу
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Офис 61 м² в Гродно, Беларусь
Офис 61 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 61 м²
Этаж 1/10
Аренда помещение в Гродно на ул. С. Пограничников, площадью 60,8 кв.м. Объект состоит из изо…
Цена по запросу
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Офис 25 м² в Гродно, Беларусь
Офис 25 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 25 м²
Этаж 1/2
Аренда коммерческого помещения в историческом центре Гродно на ул. Городничанской, 21.Помеще…
$306
в месяц
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