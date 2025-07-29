Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Плисский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Плисском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Плиса, Беларусь
Дом
Плиса, Беларусь
Площадь 195 м²
Продается новый дом 2024 года постройки! Пос. Дорожный (Смолевичский р-н), 30 км от МКАД Иде…
$84,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Плисском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти