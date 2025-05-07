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Дома с гаражом в Плисском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
45 км от МКАД, рядом г. Смолевичи. Отличный вариант для большой семьи, или при желании для р…
$35,000
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Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Просторный загородный дом в деревне Липки ❤️Уютный дом в деревне Липки – ваш оазис спокойств…
$84,700
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Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
Площадь 226 м²
В доме центральная канализация, полы с подогревом, крыша металлочерепица, стены из газосилик…
$110,000
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Параметры недвижимости в Плисском сельском Совете, Беларусь

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