Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Плещеницкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Плещеницком сельском Совете, Беларусь

;
1 объект найдено
Дом в Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Продается эксклюзивный загородный комплекс из двух смежных участков в частной собственности …
$42,950
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Плещеницком сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти