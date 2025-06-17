Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Плещеницкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Плещеницком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается отличный современный дом в 5 км от гп. Плещеницы. Участок 25 соток на праве собств…
$53,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Плещеницком сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти