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Дома в Плещеницком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Рудня, Беларусь
Дом
Рудня, Беларусь
Площадь 51 м²
Продаётся уютный, крепкий дом +15 соток земли в частной собственности, тихое место. Дом стои…
$28,500
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Параметры недвижимости в Плещеницком сельском Совете, Беларусь

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